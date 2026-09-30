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فنجان القهوة في مواجهة ألزهايمر
منوعات
2026-09-30 | 01:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
79 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
أظهرت دراسة علمية أن القهوة تتمتع بعدد من الخصائص الصحية المفيدة، من بينها المساعدة في خفض مستويات التوتر وتقليل خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.
ووفقا لنتائج تجربة أُجريت على متطوعين أمضوا بعض الوقت بالقرب من فنجان من القهوة الطازجة، أسهمت رائحة القهوة في خفض مستويات التوتر، إذ تراجعت لدى المشاركين مؤشرات القلق والإرهاق والتوتر، في حين ارتفع مؤشر الاسترخاء لديهم. ومع ذلك، ظل معدل ضربات القلب مستقرا تقريبا.
وأظهرت النتائج أيضا أن الأشخاص الذين يتناولون كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة يوميا يحققون أداء أفضل في اختبارات الذاكرة والتفكير مقارنة بمن يفضلون مشروبات أخرى. علاوة على ذلك، قد يرتبط تناول كوب إلى كوبين من القهوة الطازجة يوميا بانخفاض خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.
ووفقا للعلماء، يرتبط هذا التأثير بمركبات الفينيل إندان، وهي مواد تتشكل أثناء تحميص حبوب البن، وتزداد كميتها كلما ارتفعت درجة التحميص. كما تحتوي حبوب البن على البوليفينولات، التي تساعد على تحييد الجذور الحرة التي قد تلحق الضرر بخلايا الجسم وأنسجته.
وبحسب الباحثين، قد تسهم هذه المركبات في توفير حماية من عدد من الأمراض، بما فيها بعض أنواع
السرطان
. كما قد تساعد البوليفينولات على الحد من تراكم
الكوليسترول
على جدران الأوعية الدموية، ما يساهم في الحفاظ على مرونتها وتحسين تدفق الدم فيها.
وبالإضافة إلى ذلك، ينخفض خطر الإصابة بالفشل الكلوي الحاد بنسبة 23% لدى الأشخاص الذين يشربون القهوة، وفقا للنتائج، إذ قد تسهم القهوة في تحسين تدفق الدم إلى الكلى وتوفير تأثير وقائي لها. كما يرتبط تناول القهوة بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الكبد بنحو الربع.
وتحتوي حبوب البن أيضا على حمض الكلوروجينيك، الذي يبطئ إطلاق الغلوكوز في مجرى الدم بعد تناول الكربوهيدرات، ما قد يسهم في خفض خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.
وينتج عن تحميص حبوب البن كذلك مركب النياسين، وتزداد كميته مع ارتفاع درجة التحميص. ويسهم حمض النيكوتينيك في دعم صحة الأوعية الدموية، وقد يساعد على حماية الخلايا العصبية من تدهور غمد الميالين، ما قد يرتبط بدوره بانخفاض خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.
كما يمكن لهذا المركب أن يسهم في تعزيز سرعة نقل الإشارات عبر المسارات العصبية، وهو ما قد يفسر بعض الفروق في سرعة الاستجابة لدى الأشخاص الذين يتناولون القهوة بانتظام. ويؤدي حمض النيكوتينيك أيضا دورا في إنتاج الجسم للسيروتونين والدوبامين، وهما ناقلان عصبيان يرتبطان بتنظيم المزاج والشعور بالسعادة.
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