بسبب "خدعة المليون هاتف".. مداهمات في 19 دولة

وقال الأوروبي إن الشرطة نفذت المداهمات منذ السبت الماضي، على خلفية احتيال مشتبه به يتعلق بهواتف محمولة تم بيعها عبر الإنترنت، مما تسبب في خسائر قدرت بنحو 300 مليون يورو (340 مليون دولار).وأضاف المكتب، أن منظمة إجرامية باعت أكثر من مليون هاتف محمول مستعمل على أنها هواتف جديدة.وتابع أنه تم تنفيذ أكثر من 160 عملية تفتيش في أنحاء أوروبا منذ السبت الماضي، مما أسفر عن اعتقال 7 أشخاص مشتبه بهم في وألمانيا وإسبانيا، من بينهم زعيما المنظمة الإجرامية.كما يعتقد أن عملية الاحتيال المشتبه بها تسببت أيضا في خسائر ضريبية تتعلق بضريبة القيمة المضافة تجاوزت 30 مليون يورو تكبدتها عدة دول في .