خطوات عاجلة لحماية البيانات في هاتفك المسروق

قفل الهاتف عن بُعدينصح بالبدء فورًا بمحاولة تحديد موقع الهاتف وقفل الشاشة عن بُعد، ويمكن لمستخدمي أجهزة "آيفون" الاستفادة من خدمة تحديد الموقع "Find My" وتفعيل وضع الفقدان.بينما يستطيع مستخدمو أجهزة "أندرويد" استخدام خدمة العثور على جهازي "Find My Device" لقفل الهاتف وعرض رسالة أو رقم للتواصل على الشاشة، وتوفر هذه الخطوة طبقة حماية إضافية، خصوصًا إذا كان الهاتف محميًا برمز مرور أو باستخدام تقنيات التعرف على الوجه أو بصمة الإصبع.إيقاف شريحة الاتصالبعد قفل الجهاز، تأتي أهمية التواصل مع لوقف عمل شريحة "SIM" أو "eSIM" المرتبطة بالهاتف، ويمكن طلب إصدار شريحة بديلة بالرقم نفسه، كما يمكن الاستفسار عن إمكانية حظر الجهاز باستخدام رقم "IMEI".تأمين الحساباتوفي الوقت نفسه، ينبغي تأمين الحسابات المرتبطة بالهاتف، وعلى رأسها حساب "أبل" و"غوغل" والبريد الإلكتروني، ومن المهم مراجعة الأجهزة المسجلة في الحسابات وإلغاء وصول الجهاز المسروق، ثم تغيير كلمات المرور للحسابات الأكثر حساسية.حسابات مصرفيةإذا كان الهاتف يحتوي على تطبيقات مصرفية أو محافظ إلكترونية، فمن الأفضل سريعًا والتواصل مع البنك عند الاشتباه في أي نشاط غير معتاد، كما ينبغي تأمين تطبيقات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، لأنها قد تكون بوابة لإعادة تعيين كلمات مرور حسابات أخرى.أما الصور والملفات، فيُنصح بالتحقق من وجود نسخ احتياطية محفوظة على خدمات مثل "iCloud" أو "Google Photos" أو "Google Drive"، مع التأكد من حماية هذه الحسابات بكلمات مرور قوية والمصادقة الثنائية.مسح الهاتففي حال احتوت ذاكرة الهاتف على معلومات شديدة الحساسية، أو أصبح استرجاع الجهاز غير مرجح، يمكن التفكير في استخدام خيار المسح عن بُعد المتاح في أنظمة التشغيل الحديثة.لكن ينبغي عدم اتخاذ هذه الخطوة بشكل متسرع، ففي بعض الحالات قد يؤثر مسح الجهاز في إمكانية تتبعه أو استعادته لاحقًا. لذلك من المهم تقييم الموقف قبل تنفيذ المسح النهائي.استعادة الهاتفإذا أظهرت خدمة تحديد الموقع مكان الهاتف، لا يُنصح بالتوجه إلى الموقع أو محاولة مواجهة من بحوزته الجهاز، والأفضل حفظ بيانات الموقع وتقديمها إلى الشرطة أو الجهات المختصة.وفي النهاية، فإن حماية الهاتف تبدأ قبل وقوع السرقة، من خلال استخدام رمز مرور قوي، وتفعيل التحقق بخطوتين، والنسخ الاحتياطي المنتظم للصور والملفات، وتشغيل خدمات العثور على الجهاز، حيثُ تساعد هذه الإجراءات على تقليل الخسائر وحماية البيانات حتى في حال فقدان الهاتف أو سرقته.