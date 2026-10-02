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تناول السكر بهذا العمر يزيد خطر الإصابة باضطرابات القلق
منوعات
2026-10-02 | 17:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
105 شوهد
كشفت دراسة حديثة، أن تناول السكر خلال أول 1000 يوم من الحياة، أي منذ الحمل وحتى بلوغ الطفل عامه الثاني، قد يزيد خطر الإصابة باضطرابات القلق في مرحلة الرشد.
واستخدم الباحثون لأغراض التحليل بيانات
البنك الحيوي
البريطاني، وبالتحديد بيانات 45 ألف شخص وُلدوا بين عامي 1951 و1956، حيث كانت
بريطانيا
تشهد آنذاك نظاما لتقنين السكر بعد الحرب، قبل أن تُرفع القيود تدريجيا، وأتاح ذلك للباحثين مقارنة أشخاص كانوا محميين من الإفراط في تناول الحلويات حتى الولادة وخلال الأشهر والسنوات الأولى من حياتهم.
وبحسب المؤلفة الرئيسية للدراسة، نوفار غيفمان، فإن "هذه العينة غير مسبوقة في الأبحاث العلمية، إذ يكاد يكون من المستحيل في العالم المعاصر العثور على آلاف الأشخاص الذين خضعوا بشكل جماعي وصارم لتقييد استهلاك السكر خلال مرحلة الرضاعة.
وتبين أن "الأشخاص الذين نشأوا دون تناول السكر حتى سن عامين كانوا أقل عرضة للإصابة بالقلق، ولوحظ ذلك بشكل خاص لدى النساء، كما أظهر التصوير بالرنين المغناطيسي أن تناول السكر في مرحلة مبكرة من الحياة يغير حجم المادة الرمادية في 11 منطقة من أصل 80 منطقة رئيسية في الدماغ، كما أن المشاركين الذين نشأوا في ظل تقييد استهلاك السكر كانوا، بعد مرور عقود، أقل اهتماما بالحلويات".
ويرى مؤلفو الدراسة أن "التغذية في مرحلة مبكرة من الحياة يمكن أن تؤثر على
الصحة
النفسية والعادات الغذائية لفترة طويلة، ويدعون الدول إلى مراجعة معايير تغذية الأطفال والحد من كمية السكر المضاف في الأطعمة التي يتناولها الصغار".
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