أسباب متلازمة النفق الرسغي

وقال: "في حالة متلازمة النفق الرسغي، تتعرض النهايات العصبية في الأطراف لضغط شديد، ما يؤدي إلى ضعف وتنميل واضطراب في الحركة. ويعود استخدام مصطلح "النفق الرسغي" إلى أن الأعصاب غالبا ما تتعرض للضغط داخل النفق الرسغي الضيق في منطقة الرسغ".وأوضح أن النساء يصبن بمتلازمة النفق الرسغي بمعدل يقارب ضعف الرجال، ويرجع ذلك إلى اختلافات تشريحية، إذ يكون النفق الرسغي لديهن أضيق عادة. وأضاف أن تشخيص المتلازمة أصبح أكثر شيوعا بين الشباب نتيجة زيادة الوقت الذي يقضونه في استخدام أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الرقمية الأخرى.وأشار إلى أن متلازمة النفق الرسغي كانت تُربط في السابق بعاملات حلب الأبقار يدويا، إلا أنها أصبحت تنتشر بصورة متزايدة بين موظفي المكاتب، إذ يؤدي العمل لفترات طويلة على الكمبيوتر إلى إجهاد مستمر للرسغ، ما قد يسبب ضغطا على العصب المتوسط المسؤول عن الإحساس في راحة اليد والأصابع.وتُشخّص المتلازمة عادة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عاما، لكنها تُرصد بشكل متزايد لدى أشخاص في العشرينيات والثلاثينيات من العمر. ومن عوامل الخطر الاستخدام المطول لفأرة الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة التي تفرض حملا مستمرا على الرسغ.ووفقا له، يمكن في المراحل المبكرة من متلازمة النفق الرسغي تخفيف الأعراض من خلال تنظيم الحمل على الرسغ وتحسين وضعية العمل. ومن المهم تجنب رفع الذراعين أثناء استخدام الكمبيوتر، وضبط ارتفاع المكتب والكرسي بما يضمن وضعية مريحة للرسغ.ونصح الطبيب بتقليل الضغط على الرسغ باستخدام وسادة طبية داعمة، وأخذ فترات راحة كل 30 إلى 60 دقيقة أو تغيير وضعية اليدين. كما يمكن استخدام دعامة أو جبيرة للرسغ ليلا لإبقائه مستقيما وتقليل الضغط على العصب المتوسط.وأضاف أن ألم الرسغ المتكرر وخدر الأصابع قد يكونان من علامات وجود حالة مرضية كامنة، ولذلك يُنصح باستشارة طبيب أعصاب عند ظهور هذه الأعراض، إذ قد يتطلب تلف العصب المتوسط في بعض الحالات تدخلا جراحيا.