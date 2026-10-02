الماء بعد العشاء.. ماذا يحصل للكلى

وأشارت إلى أن "الترطيب الكافي قد يساعد على تقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى، فيما يُنصح بشربنحو 240 إلى 470 ملليلترًا من الماء بين وموعد النوم، مع مراعاة احتياجات كل شخص".وأضافت أن "الأشخاص الذين يعانون من كثرة التبول ليلًا يمكنهم التوقف عن شرب الماء قبل النوم بساعة إلى ساعتين لتقليل الاستيقاظ أثناء الليل".