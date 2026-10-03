شاهد اعمدة الدخان تتصاعد من الرياض بعد ضربات صاروخية

ترندات

السومرية نيوز – دولي

تناقلت وسائل إعلامية، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر فيه تصاعد اعمدة الدخان من العاصمة السعودية الرياض بعد ضربات صاروخية حوثية.