توضيح من شرطة الرصافة بشان ما حصل في شارع المتنبي

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انها "تود ان توضح للرأي العام بخصوص مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يقوم بتصرفات غير أخلاقية في ".وأضاف انه "بعد المتابعة والتحري عنه تم إلقاء القبض على الشخص الظاهر في المقطع، حيث تبين أنها امرأة تعاني من اضطرابات عقلية"، لافتا الى "اتخاذ الإجراءات القانونية والأصولية اللازمة بحقها".