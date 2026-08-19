شاب ينصب كميناً "لوالد زوجته" وينهي حياته بالرصاص في بغداد

وذكر إعلام شرطة في بيان، أن "مركز شرطة الشعلة تشكل فور تلقيه الإخبار فريق عمل بإشراف شخصي من قائد شرطة الكرخ ومعاونه ومدير قسم شرطة الشعلة وقاطع نجدة المنطقة، حيث باشرت الفرق بجمع المعلومات ومراجعة المراقبة".وأوضح البيان أن "كاميرات المراقبة أظهرت شخصاً ملثماً يستقل دراجة نارية يتابع المجني عليه، فور نزوله من مركبة (تكتك) متوجهاً إلى منزله، حيث أطلق عليه عدة عيارات نارية أدت إلى وفاته بالحال".وأكدت القيادة أنه "تم تحديد هوية الجاني ومداهمة مكان تواجده وإلقاء القبض عليه، وضبط السلاح المستخدم والملابس التي ارتكب بها الجريمة"، مشيرة إلى أن "المتهم اعترف صراحة بارتكاب الجريمة بحق عمه بسبب خلافات عائلية، وتم تصديق أقواله قضائياً لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".