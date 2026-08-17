احتجاجا على التعيين.. إغلاق العلاوي والصالحية مع تظاهرات الخريجين



ـ محلي



أُغلقت منطقتا والصالحية في ، اليوم الاثنين، بسبب تجمع أعداد كبيرة من المشاركين في التظاهرات.



واظهرت مشاهد مصورة، انطلاق تظاهرات القدامى في منطقة وامام مجلس الخدمة الاتحادية في مطالبين بالتعيينات وتوفير درجات وظيفية لهم ضمن الموازنة الاتحادية، مع انتشار أمني كثيف في المنطقة لتنظيم حركة السير وتأمين محيط التظاهرات.