ولادة تحت ركام الزلزال.. طاقم طبي إندونيسي ينقذ أمهات ورضعاً وسط الفوضى (فيديو)

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
11:00 AM
الى
12:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
قرارات جديدة لمجلس الوزراء بينها يخص تصدير النفط وتحصيل الرسوم والضرائب
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-573551-639227309503295674.png
ولادة تحت ركام الزلزال.. طاقم طبي إندونيسي ينقذ أمهات ورضعاً وسط الفوضى (فيديو)
ترندات
السومرية نيوز – دوليات
في ملحمة إنسانية جسدت التحدي والصمود بوجه الكوارث الطبيعية، نجح طاقم طبي إندونيسي في إنجاز عمليتي ولادة آمنتين لرضيعين وسط الفوضى والدمار العارم الذي خلّفه الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد مؤخراً، تحولت خلاله النقاط الطبية الميدانية والمخيمات المؤقتة إلى ملاذ أمل يفيض بالحياة من قلب الركام.
2026-08-19 | 06:06
2026-08-19T06:06:59+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/qx6n6yxlusmugei3tcve6g?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d573551%26topic%3d%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa%26stopic%3d%d9%81%d9%86+%d9%88%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9%2c%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=f62ebd25-eeb0-4afb-a10b-b5b41b2f26d9&InitAdsBeforePlayer=1
ولادة تحت ركام الزلزال.. طاقم طبي إندونيسي ينقذ أمهات ورضعاً وسط الفوضى (فيديو)
47 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
في ملحمة إنسانية جسدت التحدي والصمود بوجه الكوارث الطبيعية، نجح طاقم طبي إندونيسي في إنجاز عمليتي ولادة آمنتين لرضيعين وسط
الفوضى
والدمار العارم الذي خلّفه الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد مؤخراً، تحولت خلاله النقاط الطبية الميدانية والمخيمات المؤقتة إلى ملاذ أمل يفيض بالحياة من قلب الركام.
وثق مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام دولية ومواقع التواصل الاجتماعي، لحظات حبست الأنفاس للكوادر الطبية وهي تسارع الزمن لإجراء عمليات الولادة وإسعاف الأمهات تحت الخيام وفي مراكز التجمع الميدانية، عقب تعرض المستشفيات والمراكز الصحاطية في المنطقة المتضررة لأضرار هيكلية بالغة واكتظاظها بآلاف الجرحى والمصابين.
وأكدت السلطات الصحية في إندونيسيا أن حالة الأمين والرضيعين المجهودين صحية ومستقرة، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة الاستجابة السريعة وتضحيات فرق الإغاثة الميدانية التي استبسلت لإيصال الرعاية الطبية في أحلك الظروف البيئية واللوجستية.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
الدفاع المدني ينقذ 25 شخصا ويخمد حريقا في بناية وسط بغداد (صور)
07:21 | 2026-08-01
منتسب في المرور ينقذ شابا من الغرق في كربلاء (فيديو)
05:01 | 2026-07-25
الديوان الملكي الأردني يعلن ولادة توأم للأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني
01:40 | 2026-08-15
ما علاقة الولادة المبكرة بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية؟
10:06 | 2026-07-21
دوليات
ترندات
ولادة تحت ركام الزلزال
طاقم طبي إندونيسي ينقذ أمهات ورضعاً وسط الفوضى (فيديو)
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
الفوضى
السري
زلزال
دانية
فيات
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تمثال أمير الشعراء يفجر غضبا واسعا
فن وثقافة
30.83%
12:01 | 2026-08-17
تمثال أمير الشعراء يفجر غضبا واسعا
12:01 | 2026-08-17
منظمة العفو الدولية توجه رسالة عاجلة إلى حكومة الزيدي
دوليات
26.99%
10:52 | 2026-08-17
منظمة العفو الدولية توجه رسالة عاجلة إلى حكومة الزيدي
10:52 | 2026-08-17
أسعار الدولار تغلق على ارتفاع جديد في البورصة المحلية
اقتصاد
21.21%
09:19 | 2026-08-18
أسعار الدولار تغلق على ارتفاع جديد في البورصة المحلية
09:19 | 2026-08-18
الإعلام والاتصالات تعاقب قناة الفلوجة: إيقاف برنامج وتغريمها 25 مليون دينار
محليات
20.97%
12:17 | 2026-08-17
الإعلام والاتصالات تعاقب قناة الفلوجة: إيقاف برنامج وتغريمها 25 مليون دينار
12:17 | 2026-08-17
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٠٤ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-19
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٠٤ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-19
عشرين
بين الحكومة والفصـ.ائل .. السـ.لاح مرفوع والتسليم ممنوع! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-18
عشرين
بين الحكومة والفصـ.ائل .. السـ.لاح مرفوع والتسليم ممنوع! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-08-2026 | 2026
13:10 | 2026-08-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-08-2026 | 2026
13:10 | 2026-08-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-18
Live Talk
التجميل الواعي بعيداً عن المعلومات المضللة - Live Talk م٢ - الحلقة ٩٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-18
Live Talk
التجميل الواعي بعيداً عن المعلومات المضللة - Live Talk م٢ - الحلقة ٩٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-18
صباحكم أحلى مع سلمى
موقف 17-8-2026 - صباحكم أحلى مع سلمى | 2026
02:30 | 2026-08-17
صباحكم أحلى مع سلمى
موقف 17-8-2026 - صباحكم أحلى مع سلمى | 2026
02:30 | 2026-08-17
طل الصباح
ابراج - يمنة لو يسرة 17-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-17
طل الصباح
ابراج - يمنة لو يسرة 17-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-17
استديو Noon
استديو نون 16-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-16
استديو Noon
استديو نون 16-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-16
علناً
النائب ضحى القصير - علناً م٥ - الحلقة ٩ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-13
علناً
النائب ضحى القصير - علناً م٥ - الحلقة ٩ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-13
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-13
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-13
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٠٤ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-19
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٠٤ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-19
عشرين
بين الحكومة والفصـ.ائل .. السـ.لاح مرفوع والتسليم ممنوع! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-18
عشرين
بين الحكومة والفصـ.ائل .. السـ.لاح مرفوع والتسليم ممنوع! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-08-2026 | 2026
13:10 | 2026-08-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-08-2026 | 2026
13:10 | 2026-08-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-18
Live Talk
التجميل الواعي بعيداً عن المعلومات المضللة - Live Talk م٢ - الحلقة ٩٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-18
Live Talk
التجميل الواعي بعيداً عن المعلومات المضللة - Live Talk م٢ - الحلقة ٩٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-18
صباحكم أحلى مع سلمى
موقف 17-8-2026 - صباحكم أحلى مع سلمى | 2026
02:30 | 2026-08-17
صباحكم أحلى مع سلمى
موقف 17-8-2026 - صباحكم أحلى مع سلمى | 2026
02:30 | 2026-08-17
طل الصباح
ابراج - يمنة لو يسرة 17-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-17
طل الصباح
ابراج - يمنة لو يسرة 17-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-17
استديو Noon
استديو نون 16-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-16
استديو Noon
استديو نون 16-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-16
علناً
النائب ضحى القصير - علناً م٥ - الحلقة ٩ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-13
علناً
النائب ضحى القصير - علناً م٥ - الحلقة ٩ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-13
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-13
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-13
اخترنا لك
شاب ينصب كميناً "لوالد زوجته" وينهي حياته بالرصاص في بغداد
06:50 | 2026-08-19
ذوو المنتسب الركابي يروون للسومرية: نجلنا عذب حتى الموت بعد كشفه سرقة بمستودع الأسلحة
07:33 | 2026-08-18
بمواد بسيطة.. فنان يحوّل مشروع تخرّجه إلى مجسّم لمنزله المدمّر (فيديو)
06:49 | 2026-08-18
النزاهة تفكك شبكة من 21 متهماً بجباية الأموال بصورة غير قانونيَّة قرب مصفيين نفطيين
04:19 | 2026-08-18
احتجاجا على التعيين.. إغلاق العلاوي والصالحية مع تظاهرات الخريجين
03:37 | 2026-08-17
الدفاع المدني يخمد حريقاً في مذخر أدوية بمستشفى الفيحاء بالبصرة
07:08 | 2026-08-16
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.