ولادة تحت ركام الزلزال.. طاقم طبي إندونيسي ينقذ أمهات ورضعاً وسط الفوضى (فيديو)

وثق مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام دولية ومواقع التواصل الاجتماعي، لحظات حبست الأنفاس للكوادر الطبية وهي تسارع الزمن لإجراء عمليات الولادة وإسعاف الأمهات تحت الخيام وفي مراكز التجمع الميدانية، عقب تعرض المستشفيات والمراكز الصحاطية في المنطقة المتضررة لأضرار هيكلية بالغة واكتظاظها بآلاف الجرحى والمصابين.وأكدت السلطات الصحية في إندونيسيا أن حالة الأمين والرضيعين المجهودين صحية ومستقرة، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة الاستجابة السريعة وتضحيات فرق الإغاثة الميدانية التي استبسلت لإيصال الرعاية الطبية في أحلك الظروف البيئية واللوجستية.