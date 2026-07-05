"عينُ على كل حاوية".. الوائلي يكشف للسومرية خارطة طريق لإنهاء التهريب في المنافذ

وأوضح الوائلي أن الهيئة نجحت في تفعيل " " وتطبيق نظام الربط الشبكي لأجهزة "السونار" في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية.وأضاف: "هذا النظام يتيح لنا تحليل صور البضائع الواردة بدقة، ومطابقتها فورياً مع التصاريح الكمركية، شهادات المنشأ، والفواتير، وتقارير الفحص المسبق. هذه المقاطعة الدقيقة للبيانات مكنتنا من إحباط عمليات تهريب واسعة، ما انعكس بشكل إيجابي ومباشر على الإيرادات الحكومية المتحققة".وفيما يخص التنسيق مع ، أشار الوائلي إلى وجود "إجراءات إيجابية على أرض الواقع" بعد سلسلة اجتماعات مثمرة.وأعلن عن تشكيل لجنة مشتركة برئاسة هيئة المنافذ والجهات المعنية في الإقليم لإجراء "مسح حدودي" شامل لكافة المنافذ غير الرسمية، مبيناً أن اللجنة سترفع توصياتها لغلق المنافذ غير القانونية، مع إمكانية الاعتراف ببعضها وتحويلها إلى منافذ رسمية وفق الضوابط.وفي خطوة لمكافحة الفساد، أكد الفريق الوائلي أن الهيئة، وبدعم من توجيهات ، بدأت بتطبيق نظام "تدوير الموظفين" بشكل صارم. وأوضح: "سابقاً كنا نكتفي بتدوير مدراء المنافذ وضباط البحث والتحري، لكن بعد الأخير، أصبح التدوير ملزماً لجميع الدوائر العاملة في المنافذ. نحن بصدد رفع تقرير مفصل لرئاسة الوزراء يتضمن الجهات التي امتثلت للتوجيه، والجهات التي لم تنفذ، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".وبخصوص توسيع التبادل التجاري، كشف الوائلي عن توجه الهيئة للانفتاح على دول الجوار وفق دراسات الجدوى التجارية. وأكد: "في الأيام القليلة الماضية، تم فتح منفذي وربيعة مع ، كما أننا نتابع بجدية ملف فتح منفذ جميمة مع ، وننتظر حسم الأمور قريباً".