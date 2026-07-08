كربلاء تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس

قررت ، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم غد الخميس.





وأكد أن "قرار تعطيل الدوام الرسمي جاء نتيجة استمرار تواجد الحشود المليونية في المحافظة للمشاركة في استقبال وتشييع الشهيد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي (قدس سره)، وإفساح المجال ايضا أمام أهالي كربلاء لمواصلة تقديم الخدمات لوفود المشيعين والمشاركة في مراسم التشييع". وقال محافظ في بيان، "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم غد الخميس الموافق التاسع من تموز الجاري".وأكد أن "قرار تعطيل الدوام الرسمي جاء نتيجة استمرار تواجد الحشود المليونية في المحافظة للمشاركة في استقبال وتشييع الشهيد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي (قدس سره)، وإفساح المجال ايضا أمام أهالي كربلاء لمواصلة تقديم الخدمات لوفود المشيعين والمشاركة في مراسم التشييع".

ووصل، مساء اليوم الأربعاء، جثمان المرشد الإيراني السابق الى مدينة كربلاء قادما من مدينة .