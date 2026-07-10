المنافذ: ميناء أم قصر يباشر بإجراءات عبور مساعدات إماراتية إلى لبنان بنظام الترانزيت

وقال المتحدث باسم هيئة المنافذ الحدودية في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إنه "تنفيذا لتوجيهات علي فالح وباشراف رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق ، باشرت مديرية منفذ باستكمال كافة الاجراءات الاصولية اللازمة لمرور شاحنات محملة بالمواد الغذائية كمساعدات انسانية من دولة الى جمهورية ".واضاف أن "مرور تلك الشاحنات يتم وفقا لنظام الترانزيت عبر الاراضي العراقية وصولا الى الاراضي ".