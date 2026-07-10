النزاهة تضبط 3 موظفين في شركة تجارة الحبوب بميسان فرضوا مبالغ على المزارعين

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "فريق عملٍ مُؤلَّفاً من ملاكات تمكَّن، بعد التحرّي وجمع المعلومات وتدقيقها، من ضبط ثلاثةٍ من مُوظَّفي سايلو ، هم رئيس وأعضاء المُباشر الخاصَّة بأعمال التحميل والتفريغ والتنظيف للسايلو التابع للشركة العامَّة لتجارة الحبوب؛ لإقدامهم على فرض مبالغ ماليَّةٍ على كلّ سيَّارةٍ من سيَّارات المُزارعين المُحمَّلة بمادَّة الحنطة التي يتمُّ تسويقها للسايلو".وبيَّـنت أنَّ "المُتَّهمين قاموا بإلزام المُزارعين المُسوّقين لمادَّة الحنطة المحليَّة على دفع مبالغ ماليَّةٍ؛ على الرغم من تكفُّل الدولة بدفع أجور عمليَّات التفريغ والآليات والعُمَّال وتخصيصها مبالغ لذلك"، لافتةً إلى "عرض المُتَّهمين المضبوطين وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات أمام قاضي المُختصَّة بقضايا النزاهة في ؛ لأخذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة بحقّهم".