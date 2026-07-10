القضاء يوضح بشأن شمول المتهم عدنان الجميلي والنواب الموقوفين بقانون العفو العام

وذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قضية والمتهم الموقوف وعدد من اعضاء سوف يتم اتباع نفس إجراءات المتبعة بقضايا ، حيث سيتم التعامل مع أي جريمة مرتكبة قبل تاريخ نفاذ قانون تعديل ويسدد ما بذمته من أموال إلى الوزارة المتضررة".وتابع، انه "إذا كانت الجريمة مرتكبة بعد نفاذ قانون العفو سوف يتم التعامل مع المتهمين بسياقات واجراءات مختلفة كون جريمتهم غير مشمولة بقانون العفو".وأردف: "يجري البحث حاليا وبالاتفاق مع لوضع خارطة طريق تتفق مع الآليات الدستورية والقانونية لتحقيق اعادة اموال الدولة مقابل تخفيف الاجراءات القانونية بحق من يعيد تلك الاموال طوعا".