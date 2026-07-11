الزراعة: العراق يعزز جهوده لمواجهة التصحر استعداداً لمؤتمر COP17

وذكرت الوزارة في بيان، أن الغابات ومكافحة التصحر كنعان عبدالجبار، شارك في الندوة التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي تحت عنوان "العمل في مجالي المياه والأراضي للتخفيف من آثار العواصف الترابية والرملية في ".وأشار عبدالجبار خلال مداخلته إلى أن التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة وتفاقم الجفاف وتراجع الإطلاقات المائية، تتطلب اعتماد حلول علمية مستدامة للحد من التصحر والعواصف الترابية.وأوضح أن الدائرة نفذت عددًا من المشاريع للحد من آثار التصحر، من بينها تثبيت ، وتوسيع الغطاء النباتي، إلى جانب تطبيق تقنيات حصاد المياه في مشروع حوض الحماد العراقي ، ما أسهم في تقليل زحف الرمال وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية.وأكدت الوزارة استمرار دعم المبادرات الوطنية والإقليمية الهادفة إلى حماية البيئة، وتعزيز قدرة على مواجهة التحديات المناخية، وترسيخ حضوره في المحافل الدولية المعنية بمكافحة التصحر.