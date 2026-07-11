بإجراءات جديدة.. النزاهة تطارد الأموال والمتهمين خارج العراق

وقال الإسترداد في ، عباس متعب في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته : إن "هناك بعض الدول غير متعاونة بملف استرداد أموال الفاسدين ولاسباب خاصة بها، وهناك دول متعاونة في هذا الشأن".وتابع أنه "الدائرة أعدت مسودة لتوقيع مذكرات تفاهم مع تلك الدول لإسترداد الأموال والمتهمين، ونحن متابعين مع الدول والمتغيرات ولكن بعض الدول قوانينها الداخلية لاتسمح باتخاذ اجراء معين يطلبه ".واردف أن" العراق يلجأ لطريق المفاوضات، وهناك آليات بديلة مع الدول من اجل التعاون"، مشيراً إلى أن "هناك الكثير من الدول غير متعاونة لاغراض شتى منها اقتصادية وأخرى تتعلق بالجانب الانساني، وبعض الأحيان يكون الفاسد لاجئ لدى تلك الدول، لذلك تكون هناك صعوبة في التسليم".