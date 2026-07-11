المرور: لا توجد فقرة تسمح بتظليل السيارات وغرامة المخالفين 200 الف دينار

وقال مدير علاقات واعلام لـ ، ان " لا يسمح بتظليل المركبات تحت أي نسبة كانت"، مشيرا الى "رفع مقترح ضمن قانون المرور يسمح بتظليل السيارات بنسب معينة، الا انه لا توجد موافقة على ذلك حتى الان".وأضاف ان "عقوبة المخالفين تكون بإزالة التظليل فورا مع دفع غرامة تصل الى 200 الف دينار".وبشأن ، اكد شاكر ان "إقليم لديه قانون يختلف عن قانون المديرية، يسمح بالتظليل بنسب ورسوم معينة"، لافتا الى "اننا نحترم قوانين الإقليم بهذا الخصوص".