بالفيديو.. توثيق مضايقة خفر السواحل الكويتي للصيادين في المياه العراقية

ويقول صاحب الفيديو الذي اطلعت عليه ، ان " دخل المياه العراقية قرب العراقي"، متسائلا "اين يذهب الصيادون؟".ودعا "خفر السواحل العراقي الى التدخل منع خفر السواحل الكويتي من التضييق على الصيادين العراقيين"، لافتا الى "اننا لم نتجاوز المياه العراقية ولم نصل الى المياه ".