إصابة 12 زائرا عراقيا بحادث غربي مشهد (فيديو)

– محلي

أصيب 12 زائر عراقي، اليوم السبت، بحادث سير غربي مشهد.

ووفقا لوسائل إعلامية فان "12 زائرا عراقياً أصيبوا تصادم حافلتين في مدينة سبزوار 230 كم غربي مشهد".

وأضافت ان "بين المصابين حالتان خطرتان"، مشيرة الى ان "الزائرين كانوا قادمين من مدينة مشهد باتجاه العاصمة الإيرانية ".