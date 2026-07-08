مشاهد أولية للقصف الأمريكي على إيران فجر اليوم

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أظهرت مشاهد مصورة، اليوم الاربعاء، تصاعد أعمدة الدخان والنيران في مدينة عباس جنوبي .



ولم تتضح حتى الآن طبيعة الحادث أو حجم الأضرار، كما لم تصدر الجهات الرسمية الإيرانية بيانا يوضح أسباب الانفجارات أو ما إذا كانت ناجمة عن قصف أو حادث آخر.