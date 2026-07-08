السيد الصدر يشارك في تشييع جثمان السيد علي الخامنئي بالنجف الأشرف (فيديو)

وتواجد وسط جموع المعزين الذين احتشدوا في "مجسرات ثورة العشرين" ومحيط مرقد (عليه السلام)، حيث أدى مراسم الوداع للراحل في مشهدٍ شهد حضوراً واسعاً لوفود دينية واجتماعية وملايين المعزين الذين توافدوا من مختلف المناطق للمشاركة في التشييع.وتأتي مشاركة السيد في هذه المراسم تعبيراً عن التقدير للمكانة الدينية والاجتماعية التي كان يحظى بها السيد الخامنئي، في وقتٍ استنفرت فيه المدينة كافة طاقاتها الأمنية والخدمية لتأمين حركة الحشود المليونية التي رافقت الموكب الجنائزي خلال توجهه نحو المرقد العلوي المطهّر، ومن ثم انطلاقه لاحقاً باتجاه لإتمام مراسم الوداع الأخيرة.