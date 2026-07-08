السيد الصدر يشارك في تشييع جثمان السيد علي الخامنئي بالنجف الأشرف (فيديو)

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ورود ملونة
من
09:30 AM
الى
11:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الجيش الأمريكي يعلن بدء تنفيذ سلسلة ضربات على إيران
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-569441-639190908127923273.png
السيد الصدر يشارك في تشييع جثمان السيد علي الخامنئي بالنجف الأشرف (فيديو)
ترندات
السومرية نيوز – محليات
شارك زعيم التيار الوطني الشيعي، السيد مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، في مراسم تشييع جثمان السيد الشهيد علي الحسيني الخامنئي (قدس سره) التي انطلقت في مدينة النجف الأشرف.
2026-07-08 | 03:00
2026-07-08T03:00:00+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/k0v5jiglaumzffh7coa1dw?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d569441%26topic%3d%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa%26stopic%3d%d9%81%d9%86+%d9%88%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9%2c%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=f93e25d2-d7de-4612-b3c3-c599999312b8&InitAdsBeforePlayer=1
السيد الصدر يشارك في تشييع جثمان السيد علي الخامنئي بالنجف الأشرف (فيديو)
المصدر:
السومرية نيوز
853 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
شارك زعيم
التيار الوطني الشيعي
،
السيد مقتدى الصدر
، اليوم الأربعاء، في مراسم تشييع جثمان السيد الشهيد
علي الحسيني
الخامنئي (قدس سره) التي انطلقت في مدينة
النجف
الأشرف.
وتواجد
السيد الصدر
وسط جموع المعزين الذين احتشدوا في "مجسرات ثورة العشرين" ومحيط مرقد
أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب
(عليه السلام)، حيث أدى مراسم الوداع للراحل في مشهدٍ شهد حضوراً واسعاً لوفود دينية واجتماعية وملايين المعزين الذين توافدوا من مختلف المناطق للمشاركة في التشييع.
وتأتي مشاركة السيد
الصدر
في هذه المراسم تعبيراً عن التقدير للمكانة الدينية والاجتماعية التي كان يحظى بها السيد الخامنئي، في وقتٍ استنفرت فيه المدينة كافة طاقاتها الأمنية والخدمية لتأمين حركة الحشود المليونية التي رافقت الموكب الجنائزي خلال توجهه نحو المرقد العلوي المطهّر، ومن ثم انطلاقه لاحقاً باتجاه
كربلاء
المقدسة
لإتمام مراسم الوداع الأخيرة.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
نجلا السيد السيستاني يشاركان في تشييع جثمان السيد الخامنئي بالنجف الأشرف (صور)
04:27 | 2026-07-08
هيئة الحشد: أكثر من 2.3 مليون مشارك في تشييع السيد الخامنئي بالنجف الأشرف حتى الآن
00:44 | 2026-07-08
انتهاء مراسم تشييع السيد علي الخامنئي في النجف الاشرف
06:15 | 2026-07-08
مشاهد جديدة من تشييع السيد الخامنئي في النجف الأشرف
00:00 | 2026-07-08
محليات
ترندات
السيد الصدر يشارك
في تشييع جثمان السيد علي الخامنئي بالنجف الأشرف (فيديو)
التيار الوطني الشيعي
السيد مقتدى الصدر
علي بن أبي طالب
التيار الوطني
أمير المؤمنين
السومرية نيوز
مقتدى الصدر
علي الحسيني
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار مستمر بالانخفاض وأسعار جديدة مختلفة عن الامس
اقتصاد
36.78%
03:54 | 2026-07-07
الدولار مستمر بالانخفاض وأسعار جديدة مختلفة عن الامس
03:54 | 2026-07-07
اسعار جديدة للدولار امام الدينار العراقي
محليات
24.3%
09:40 | 2026-07-06
اسعار جديدة للدولار امام الدينار العراقي
09:40 | 2026-07-06
مازال الربيع مسيطرا عليها.. محافظة عراقية تخرج من موجة الحرارة الاربعينية
محليات
20.77%
02:48 | 2026-07-07
مازال الربيع مسيطرا عليها.. محافظة عراقية تخرج من موجة الحرارة الاربعينية
02:48 | 2026-07-07
هيئة الاعلام تنذر قناة العربية وتمهلها 24 ساعة للإقرار بالخطأ المهني
محليات
18.16%
12:07 | 2026-07-06
هيئة الاعلام تنذر قناة العربية وتمهلها 24 ساعة للإقرار بالخطأ المهني
12:07 | 2026-07-06
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد تقاطع البياع - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-08
ناس وناس
بغداد تقاطع البياع - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-08
عشرين
مكافحة الفساد .. حـ.رب الدبابات ومعركة المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٥ | الموسم 5
16:15 | 2026-07-07
عشرين
مكافحة الفساد .. حـ.رب الدبابات ومعركة المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٥ | الموسم 5
16:15 | 2026-07-07
الطريق الى الكأس
رونالدو... أرقام تاريخية بدون لقب! - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٧ | 2026
14:00 | 2026-07-07
الطريق الى الكأس
رونالدو... أرقام تاريخية بدون لقب! - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٧ | 2026
14:00 | 2026-07-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-07
Live Talk
الشباب وصناعة المستقبل بالقيادة والمسؤولية - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-07
Live Talk
الشباب وصناعة المستقبل بالقيادة والمسؤولية - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-07
صباحكم أحلى مع سلمى
واجبات مؤجلة 7-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-07
صباحكم أحلى مع سلمى
واجبات مؤجلة 7-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-07
طل الصباح
يمنى لو يسرى؟ 7-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-07
طل الصباح
يمنى لو يسرى؟ 7-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-07
استديو Noon
استديو نون 6-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-06
استديو Noon
استديو نون 6-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-06
علناً
الدولة في مواجهة الفساد - علناً م٥ - الحلقة ٥ | الموسم ٥
16:15 | 2026-07-02
علناً
الدولة في مواجهة الفساد - علناً م٥ - الحلقة ٥ | الموسم ٥
16:15 | 2026-07-02
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد تقاطع البياع - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-08
ناس وناس
بغداد تقاطع البياع - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-08
عشرين
مكافحة الفساد .. حـ.رب الدبابات ومعركة المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٥ | الموسم 5
16:15 | 2026-07-07
عشرين
مكافحة الفساد .. حـ.رب الدبابات ومعركة المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٥ | الموسم 5
16:15 | 2026-07-07
الطريق الى الكأس
رونالدو... أرقام تاريخية بدون لقب! - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٧ | 2026
14:00 | 2026-07-07
الطريق الى الكأس
رونالدو... أرقام تاريخية بدون لقب! - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٧ | 2026
14:00 | 2026-07-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-07
Live Talk
الشباب وصناعة المستقبل بالقيادة والمسؤولية - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-07
Live Talk
الشباب وصناعة المستقبل بالقيادة والمسؤولية - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-07
صباحكم أحلى مع سلمى
واجبات مؤجلة 7-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-07
صباحكم أحلى مع سلمى
واجبات مؤجلة 7-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-07
طل الصباح
يمنى لو يسرى؟ 7-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-07
طل الصباح
يمنى لو يسرى؟ 7-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-07
استديو Noon
استديو نون 6-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-06
استديو Noon
استديو نون 6-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-06
علناً
الدولة في مواجهة الفساد - علناً م٥ - الحلقة ٥ | الموسم ٥
16:15 | 2026-07-02
علناً
الدولة في مواجهة الفساد - علناً م٥ - الحلقة ٥ | الموسم ٥
16:15 | 2026-07-02
اخترنا لك
مشاهد أولية للقصف الأمريكي على إيران فجر اليوم
03:48 | 2026-07-08
"تحت الشمس".. مواطنون يشتكون من إغلاق دائرة الضريبة في بابل (فيديو)
07:23 | 2026-07-07
الصور الأولى للتفجيرات قرب مقر إقامة ماكرون في دمشق
03:45 | 2026-07-07
جولة ميدانية حصرية في منفذي المنذرية وزرباطية
15:32 | 2026-07-05
ضربات جديدة تستهدف أوكار "داعش" في كركوك
08:22 | 2026-07-05
الحشد ينشر تفاصيل مسار موكب تشييع السيد الخامنئي في كربلاء المقدسة (فيديو)
06:53 | 2026-07-05
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.