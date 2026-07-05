الحشد ينشر تفاصيل مسار موكب تشييع السيد الخامنئي في كربلاء المقدسة (فيديو)

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أعلنت ، اليوم الأحد، عن تفاصيل ومسار موكب تشييع جثمان المرشد الإيراني الراحل السيد علي الخامنئي، المقرر وصوله إلى مدينة يوم الأربعاء المقبل.

التفاصيل في الفيديو ادناه:



وتأتي محطة ضمن الرحلة الأخيرة لجثمان السيد الخامنئي، حيث من المقرر أن يوارى الثرى يوم الخميس القادم في مدينة مشهد الإيرانية، وذلك عقب مراسم تشييع كبرى انطلقت من ، ثم إلى مدينة قم، وصولاً إلى .