الصور الأولى للتفجيرات قرب مقر إقامة ماكرون في دمشق

وذكرت وسائل الاعلام في خبر تابعته ، ان موكب الرئيس الفرنسي غادر مكان إقامته بدمشق قبل وقوع الانفجار بربع ساعة".وأضاف ان "الانفجارات تسببت بالحاق اضرار مادية وتسجيل إصابات".