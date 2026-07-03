بالفيديو.. اول موكب حسيني يبدأ بالسير الى كربلاء

ونشر ناشطون على التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه سير موكب (أحزان المنتظر) حسيني وهو اول موكب ينطلق من منطقة راس البيشة الحدودية في باتجاه ، استعدادا لاحياء اربعينية الامام الحسين (ع).