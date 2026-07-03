بدعوة من السيد الصدر.. انطلاق وقفة سلمية واسعة دعماً لجهود مكافحة الفساد (صور)

توافد المشاركون في الوقفة السلمية رافعين شعارات تطالب بإنهاء ملفات الفساد الإداري والمالي، ومؤكدين على ضرورة محاسبة المقصرين وتفعيل الأطر القانونية التي تضمن نزاهة العمل المؤسساتي.وتأتي هذه التحركات في إطار الضغط الشعبي السلمي الذي يتبناه في سياق مساعيه المستمرة لمواجهة مظاهر الفساد التي تؤثر على واقع الخدمات والعمل الحكومي.وقد وثقت عدسة " " جانباً من هذه الوقفة عبر صور خاصة تُظهر حجم المشاركة والتنظيم الذي اتسمت به الجموع المحتشدة، حيث سادت أجواء سلمية عكست التزام المشاركين بتوجيهات القيادة في التعبير عن مطالبهم بطرق حضارية ومنظمة.تأتي هذه الوقفات ضمن سلسلة من النشاطات التي يدعو إليها السيد بين الحين والآخر، بهدف إبقاء ملف "مكافحة الفساد" على رأس الأولويات الوطنية، وتأكيداً على دور الجماهير في تقويم المسار السياسي والخدمي في البلاد.