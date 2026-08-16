الدفاع المدني يخمد حريقاً في مذخر أدوية بمستشفى الفيحاء بالبصرة

وذكرت المديرية في بيان، أنها دفعت بـ 25 فرقة إطفاء تخصصية وساندة معززة بعجلات السلم للتعامل الفوري مع الحادث، حيث باشرت الفرق عمليات المكافحة من عدة محاور بالتزامن، مما حال دون امتداد النيران إلى المباني المجاورة وقلل الأضرار المادية إلى أدنى حد.وأضاف البيان أن المديرية طالبت بفتح تحقيق رسمي في المختص للوقوف على ملابسات الحادث، إلى جانب استدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد الأسباب الفنية لاندلاع الحريق.