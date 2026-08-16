بالفيديو.. تحذير للساكنين قرب نهر الفرات

وذكرت السلطات الأمنية في ان "على المواطنين الساكنين بالقرب من وخاصة في مناطق غرب عدم السباحة خلال هذه الفترة".واضافت ان "ذلك جاء بسبب ارتفاع منسوب المياه وقوة التيار الناتج عن فتح بوابات السدود"، متوقعة أن "تصل هذه الموجة المائية إلى الأراضي العراقية قريباً".