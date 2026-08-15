رياضي يتعرض للتهديد بالشنق وينفذ به باليوم التالي داخل قاعة رياضية قرب ملعب الشعب

الا ان عائلة الضحية عرضت على ما يثبت مقتل ابنهم.وقال والده لـ ، ان "ابني رياضي لعب في نادي اليات الشرطة وفي نادي السياحة وقبل قتله كانت له نية للتعاقد مع نادي الرد السريع"، مشيرا الى ان "ابني تعرض الى التهديد في القتل وفي صباح اليوم التالي نفذ القتل بحقه وابلغونا ان ابني شنق نفسه بدافع الانتحار".وتابع عند ذهابنا الى القاعة وجدت ابني ملقى على الأرض، وابلغونا انه انتحر لكني أؤكد ولدي ما يثبت ان ابني تم قتله"، مناشدا ووزارة الشباب والرياضة بـ"التدخل والتحقيق بشكل دقيق لكشف المتورطين بقتل ابني".فيما قال عم الضحية ان "الشاب تم قتله وهناك ادلة تثبت ذلك"، داعيا الى "مقابلة وكيل ووزير الداخلية لتقديم ادلة حول قتل ابننا".والى هذه اللحظة تنتظر عائلة الضحية إظهار الحقيقة وفك رموز القضية لمحاسبة المتورطين في حال ثبت مقتل ابنهم.