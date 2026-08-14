بالفيديو.. جثمان عراقي على الرصيف قرب مستشفى الكرامة ببغداد

ووفقا للناشطين فان جثمان مواطن عراقي من اهلي ملقى على الرصيف امام في ، لكون لا يمتلك هوية خاصة به.فيما اكد صاحب الفيديو ان "المستشفى لم تستقبل المواطن وقامت بإخراجه في باب المستشفى منذ الصباح وحتى الليل"، لافتا الى ان "الاسعاف جاءت بعد المناشدات والاتصالات والأهالي شهود".