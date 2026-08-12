ميسان.. غواصو الشرطة النهرية ينتشلون جثة شاب من نهر دجلة(فيديو)



ـ محلي



تمكنت مفارز الغواصين في الشرطة النهرية من انتشال جثة شاب قضى غرقا في مياه نهر بمحافظة .



وجاءت العملية بعد ورود بلاغ عن حادث الغرق في مياه نهر بمنطقة الطي، حيث باشرت فرق الغواصين عمليات البحث والانتشال، وتمكنت من العثور على الجثة وانتشالها من مياه النهر.