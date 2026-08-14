صحة الكرخ توضح بشأن وفاة رجل مسن قرب مستشفى الكرامة

وقالت الدائرة في بيان ورد لـ ، انها "تبيّن للرأي العام حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو يظهر فيه رجل كبير السن متوفى مجهول الهوية بالقرب من "، مبينة ان "ما تم تداوله من معلومات وتأويلات لا يعكس حقيقة وملابسات الحادثة بصورة كاملة".ودعت الدائرة إلى "عدم تداول المعلومات غير الموثقة أو المتجزئة"، مشيرة الى أنها "ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يسيء إلى المؤسسة الصحية أو ملاكاتها، وفقًا للقوانين والأنظمة النافذة".ودعت الدائرة وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى "اعتماد المعلومات الرسمية وتوخي الدقة قبل تداول أي محتوى يتعلق بالحادثة".