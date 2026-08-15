بالفيديو.. لحظة انقلاب الحافلة في الموصل والمرور تؤكد: نوم السائق تسبب بالحادث

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، ان "الحادث المروري بين مركبة باص نقل المسافرين و مركبة اخرى حمل على طريق الرابط بين والحدود الادارية لمحافظة ، والذي خلف ضحايا ومصابين، سببه نوم السائق وعدم الانتباه".وأضافت ان "ذلك أدى الى انقلاب الحافلة".