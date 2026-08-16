تصادم وقنابل وقطع طريق رئيسي.. ماذا يحصل وسط بغداد صباح اليوم؟

وقال المصدر لـ ، ان "شريحة كبيرة من ذوي المهن الصحية تظاهروا اليوم في منطقة باب المعظم ، للمطالبة بالتعيينات"، مبينا ان "ذلك ادى الى حدوث صدامات مع قوات حفظ القانون".واضاف ان "قوات حفظ القانون اطلقت القنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين الذين هددوا باعتصام مفتوح لحين تلبية مطالبهم"، مشيرا الى انه "تم قطع تقاطع باب معظم قرب من قبل المتظاهرين".