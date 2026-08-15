في المسيب.. تظاهرة ضد تصريحات بشأن جرف النصر (فيديو)

خرج متظاهرون في مدينة شمال ، ضد تصريحات بشأن جرف النصر.

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وتوافد المتظاهرين إلى فلكة التحرير في احتجاجاً على التصريحات الأخيرة لبعض الشخصيات الذي تحدثت عن احتلال جرف النصر وليس تحريرها.

أدناه فيديو متداول للتظاهرة..