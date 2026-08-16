حريق داخل مذخر مستشفى الفيحاء بالبصرة وفرق الدفاع المدني تكافح النيران

هرعت سيارات الإطفاء وفرق الإنقاذ إلى الموقع فور ورود البلاغ، حيث تجري عمليات تطويق ألسنة النيران ومكافحتها لمنع امتداد التهام الأسقف والمستلزمات الطبية، ومنع تسرب الدخان نحو الردهات المجاورة والأقسام الحيوية.كما باشرت إدارة المستشفى بالتنسيق مع الفرق الإغاثية إجراءات إخلاء عاجلة واحترازية للموقع والمناطق القريبة من المذخر، لضمان سلامة الراقدين والكوادر الطبية والمراجعين، دون تسجيل أضرار بشرية حتى اللحظة، وسط فتح تحقيق أولي للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وتحديد حجم الأضرار المادية.