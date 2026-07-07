"تحت الشمس".. مواطنون يشتكون من إغلاق دائرة الضريبة في بابل (فيديو)

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السومرية نيوز ـ محلي



اشتكى مواطنون في محافظة بابل من إغلاق أبواب دائرة الضريبة أمام المراجعين في الساعة التاسعة صباحا، ما اضطرهم إلى الانتظار خارج الدائرة تحت أشعة الشمس.