العراق يودّع نعش السيد الخامنئي بعد مراسم تشييع رسمية وشعبية

شهد مراسم تشييع رسمية وشعبية لنعش السيد علي الخامنئي، وسط حضور عدد من المسؤولين والشخصيات السياسية والدينية، إلى جانب مشاركة شعبية واسعة.وجاءت مراسم الوداع تعبيرًا عن مكانته، وسط أجواء اتسمت بالحزن والتأثر.