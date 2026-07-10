هكذا يتعامل خفر السواحل الكويتي مع الصيادين العراقيين (فيديو)

وذكر احد الصيادين ان "هناك اهانات من تجاه الصيادين العراقيين داخل المياه العراقية".وأضاف ان "الصيادين يتعرضون لاطلاق نار وكلام بذيء واهانات من قبل خفر السواحل الكويتي"، داعيا "الحكومة الى التدخل ووضع حدا لهذه الاعتداءات التي تتكرر بين فترة وأخرى من دون رادع".