الدفاع المدني يُخمد حريقاً اندلع في معارض للسيارات بمنطقة الحبيبية

وذكرت المديرية في بيانٍ مقتضب، ان فرق الدفاع المدني سيطرت، فجر اليوم، على حريق اندلع في ثلاثة معارض للسيارات بمنطقة "الحبيبة" في ، حيث نجحت في إخماد النيران وإنقاذ أعداد كبيرة من المركبات.وعلى صعيد الخسائر المادية، أوضح البيان أن النيران أدت إلى احتراق ست عجلات بالكامل، دون تسجيل أي إصابات أو حالات اختناق بين المواطنين.وفتحت المديرية تحقيقاً رسمياً للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، مع استدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع البصمات وتحديد نقطة البدء في الحادث.وفي سياق تعليقها على الحادث، كشفت عن رصدها مسبقاً لمخالفات جسيمة في شروط السلامة والأمان داخل المعارض المتضررة، لافتة إلى أن استخدام واجهات "الأليكابوند" المحظورة قانوناً كان أحد الأسباب الرئيسية في سرعة انتشار النيران وصعوبة السيطرة عليها.