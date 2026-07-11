بالوثيقة.. تغييرات في إدارة مصرف الرافدين

ووفقا لوثيقة حصلت عليها ، فانه تقرر "اعفاء سناء صبيح موسى من إدارة قسم الامتثال، وتكليفها بإدارة شعبة هيكلة المصرف".كما جرى تكليف محمد بمنصب مدير قسم الامتثال، على أن يخضع تقييم أدائه بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرته مهامه.وتكليف لبنى بمنصب مدقق في إدارة قسم المخاطر، مع إخضاع أدائها للتقييم بعد ثلاثة أشهر من تسلمها مهامها.كما قرر المصرف إعفاء حسين غائب من مهام المعاون الأول لمدير قسم إدارة المخاطر، وتكليف أحمد بمهام مدير قسم إدارة المخاطر بصفة مدير مكلف.