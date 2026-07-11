النزاهة تُحبط محاولة تهريب 8.5 أطنان من المواد الطبية في كركوك

وأفادت الهيئة، في معرض حديثها عن العمليَّة التي نُفّذَت بموجب مذكرةٍ قضائيّةٍ، بأنَّ فريقاً من مُديريَّة تحقيق وبالتنسيق مع استخبارات شرطة ، انتقل إلى گمرك دارمان الواقع على الطريق الرابط بين محافظتي كركوك وأربيل، بعد ورود معلوماتٍ عن وجود تلاعبٍ في بيانات البضائع المُستوردة عبر تسجيلها على أنَّها مُنتجاتٌ محليَّة؛ بهدف التهرُّب من استيفاء الرسوم الكمركيَّة.وأضافت أنَّ أعمال التحرّي والتدقيق أسفرت عن ضبط سائق العجلة المشكو منه وموظف الكمرك، فضلاً عن عجلة حملٍ نوع (مرسيدس أكتروس) مُحمَّلةٍ بـ(٨.٥) أطنانٍ من المواد الطبيَّة المُستوردة، جرى التلاعب ببياناتها وإظهارها على أنَّها مُنتجةٌ محلياً خلافاً للحقيقة؛ لتجنُّب دفع الرسوم الگمرگيَّة المستحقَّة، فضلاً عن كونها من المواد الممنوع استيرادها.ونوَّهت بأنَّه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة المنفذة وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، وعرضه رفقة المتهمين مع المضبوطات على المُختص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهمين.