خبير قانوني بشأن التسويات المالية مع بعض الفاسدين: لا يوجد نص قانوني

ونقلت عن الخبير القانوني قوله ان " لا يوجد نص قانوني يجيز التوصل إلى تسويات مالية مع بعض المتهمين بالفساد أو أي جريمة أخرى".وأضاف أن " يتضمن أحكاماً محددة تتعلق بالمحكومين في جرائم الاختلاس أو هدر المال العام، ضمن مدد وشروط قانونية معينة".وأوضح ، امس الجمعة، بشأن شمول المتهم والنواب الموقوفين بقانون العام.وذكر ، في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "قضية ، والمتهم الموقوف عدنان الجميلي، وعددا من أعضاء ، ستتبع فيها الإجراءات المتبعة في قضايا العفو، إذ سيتم التعامل مع أي جريمة ارتُكبت قبل تاريخ نفاذ قانون تعديل ، على أن تُسدد الأموال المستحقة بذمة المتهم إلى الوزارة المتضررة".وتابع، انه "إذا كانت الجريمة مرتكبة بعد نفاذ قانون العفو سوف يتم التعامل مع المتهمين بسياقات واجراءات مختلفة كون جريمتهم غير مشمولة بقانون العفو".وأردف: "يجري البحث حاليا وبالاتفاق مع لوضع خارطة طريق تتفق مع الآليات الدستورية والقانونية لتحقيق اعادة اموال الدولة مقابل تخفيف الاجراءات القانونية بحق من يعيد تلك الاموال طوعا".