الحرارة الخمسينية تستعد للدخول.. تموز يكشر عن انيابه الأسبوع الحالي

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الاحد سيكون صحوا في عموم البلاد والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في بعض اقسام المنطقتين الوسطى والجنوبية الى أكثر من (40) كم/س ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق في عموم البلاد"، مبينة ان "طقس يوم الاثنين المقبل سيكون صحوا حارا في عموم البلاد والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل لليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت ان "طقس الثلاثاء المقبل سيكون صحوا حارا في عموم البلاد والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في بعض اقسام المنطقتين الوسطى والجنوبية الى أكثر من (40) كم/س مثيرة غبار خفيف فيهما ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق في عموم البلاد"، مشيرة الى ان "طقس الأربعاء المقبل سيكون صحوا حارا في عموم البلاد والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في بعض اقسام المنطقتين الوسطى والجنوبية الى أكثر من (40) كم/س مثيرة غبار خفيف فيهما ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق في عموم البلاد".