حراك شعبي يلوّح بالتصعيد ويطالب بغداد بمقاضاة الكويت وضمان حقوق الصيادين

وقال المتحدث باسم الحراك، الشيخ رائد الفريجي، لـ ، إن "ما تعرض له الصيادون العراقيون من اعتداءات، والتي أسفرت عن مقتل الصياد وإصابة آخر واحتجاز عدد من الصيادين، يثير الاستغراب في ظل صمت الحكومة، إذ لم يصدر أي شجب أو استنكار أو موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات".وأضاف أن " لم تتخذ أيضاً أي موقف واضح، كما أن السفير العراقي في لم يكن له أي دور، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في أداء بعض السفراء، لأنهم يمثلون في الخارج، ومن واجبهم اتخاذ مواقف وإجراءات تجاه أي اعتداء يتعرض له المواطن العراقي".وأشار الفريجي إلى أن "الوفد العراقي الذي زار الكويت برئاسة وزير الخارجية، وبمشاركة مستشار ومحافظ ، اطلع على أوضاع الصيادين العراقيين المحتجزين، لكننا لا نعلم ما هو الموقف الذي اتخذه تجاه الحكومة ، وبكل الأحوال فإن ما صدر كان موقفاً مخجلاً ومجاملاً للجانب ".وأكد أن "الحراك يطالب بمنح الحقوق الكاملة لعائلة الصياد الشهيد، كونه المعيل الوحيد لأسرته وكان طالباً جامعياً، فضلاً عن التكفل بعلاج الصياد الجريح ونقله إلى مستشفيات متخصصة ومتابعة حالته الصحية".ولوّح الفريجي بالتصعيد، قائلاً إن "عدم استجابة الحكومة لمطالبنا سيدفعنا إلى اتخاذ خطوات احتجاجية قد تصل إلى تنظيم تظاهرات أو إغلاق في البصرة، لإيصال رسالة احتجاج إذا استمر الصمت الرسمي وعدم المطالبة بحقوق الصيادين العراقيين ومنع تكرار هذه الاعتداءات".وشدد على أن "الصيادين العراقيين لم يتجاوزوا المياه الإقليمية العراقية، وأن الاعتداء وقع داخل المياه العراقية، ولو كان العكس لصدرت بيانات رسمية واستنكارات من الجانب الكويتي، لكن ما جرى حصل بالكامل ضمن الحدود العراقية".ودعا إلى "إصدار بيان رسمي يوضح ملابسات احتجاز الصيادين العراقيين، وتقديم شكوى دولية ضد الجانب الكويتي، لأن ما حدث وقع ضمن الحدود البحرية المرسمة والمعترف بها دولياً"، مطالباً " باتخاذ إجراءات تشريعية وسن قوانين تحمي الصيادين العراقيين وإصدار موقف حازم تجاه الاعتداءات التي تجري بحقهم من قبل الجانب الكويتي".من جانبه، أشار مدير مكتب حقوق الانسان في العراق إلى ان "الحراك الشعبي المناهض لاتفاقية عقد مؤتمرًا صحفيًا في أدان فيه الاعتداءات الكويتية المتكررة على الصيادين العراقيين مطالبًا باتخاذ موقف وطني حازم لحماية السيادة العراقية وحقوق الصيادين".وأكد المشاركون في المؤتمر أن "الحادثة الأخيرة التي أسفرت عن مقتل الصياد العراقي الله وإصابة صياد آخر واحتجاز عدد من الصيادين تمثل تصعيدًا خطيرًا يستوجب تحركًا رسميًا ودبلوماسيًا عاجلًا"، داعين إلى "محاسبة المسؤولين عن الحادثة وضمان عدم تكرارها".وشدد الحراك على "ضرورة حماية الصيادين العراقيين أثناء ممارسة عملهم في المياه الإقليمية العراقية"، مطالبًا السلطات المختصة "باتخاذ إجراءات تكفل صون سيادة العراق وحقوق مواطنيه".