وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "بتوجيه وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، وبمتابعة قائد شرطة ، تمكنت مفارز إجرام من الإطاحة بالمتهم (غانم السبع)، والذي يُعد من أخطر النشالين في العاصمة بغداد، لضلوعه في تنفيذ العديد من عمليات النشل، فضلاً عن امتلاكه سوابق جرمية متعددة".وتابعت، انه "جاءت عملية القبض بعد جهد استخباري وفني مكثف، إذ تمكنت مفارز القسم من رصد تحركات المتهم ومتابعته بدقة، قبل أن تُنصب له كميناً محكماً أسفر عن إلقاء القبض عليه دون أي حادث يُذكر".ولفت الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، تمهيداً لعرضه أمام القضاء المختص لينال جزاءه وفق أحكام القانون".