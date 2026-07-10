ثأر عشائري يتمكن من شاب قرب منزل اقاربه غرب الانبار

وقال المصدر لـ ، إن "شاباً قتل إثر ثأر عشائري بالقرب من منزل خاله في قضاء هيت غرب ".وتابع، أن "القوات الأمنية ألقت القبض على القاتل بعد هروبه مع شخص آخر إلى قضاء ".