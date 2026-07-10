ثأر عشائري يتمكن من شاب قرب منزل اقاربه غرب الانبار

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
بال 90
من
01:40 PM
الى
02:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
القضاء الأعلى يوضح بالتفاصيل قضية نور زهير وإمكانية شموله بالعفو العام
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-569658-639192946727104930.jpg
ثأر عشائري يتمكن من شاب قرب منزل اقاربه غرب الانبار
محليات
2026-07-10 | 11:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
113 شوهد
أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بمقتل شاب أمام منزل أقارب نتيجة ثأر عشائري غرب
الانبار
.
وقال المصدر لـ
السومرية نيوز
، إن "شاباً قتل إثر ثأر عشائري بالقرب من منزل خاله في قضاء هيت غرب
الأنبار
".
وتابع، أن "القوات الأمنية ألقت القبض على القاتل بعد هروبه مع شخص آخر إلى قضاء
بيجي
".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
الدفاع المدني يتمكن بعد 11 ساعة من اخماد حريق شارع الضلال ببغداد
03:41 | 2026-07-06
ترامب يهدد: اذا اغلقت ايران مضيق هرمز فلن يتمكن مفاوضوها من العودة لبلدهم
09:20 | 2026-06-21
رئيس البرلمان الإيراني: لن يتمكن العدو أبدا من الاستفراد بجبهات المقاومة
15:08 | 2026-06-14
انتشال جثة شاب من نهر الفرات في الأنبار
13:28 | 2026-06-21
الانبار
ثار عشائري
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
الأنبار
غرب ال
بيجي
سومر
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
القضاء يوضح بشأن شمول المتهم عدنان الجميلي والنواب الموقوفين بقانون العفو العام
محليات
57.37%
06:39 | 2026-07-10
القضاء يوضح بشأن شمول المتهم عدنان الجميلي والنواب الموقوفين بقانون العفو العام
06:39 | 2026-07-10
بعد الانخفاض.. ارتفاع جديد بأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
15.13%
03:43 | 2026-07-09
بعد الانخفاض.. ارتفاع جديد بأسعار الدولار في العراق اليوم
03:43 | 2026-07-09
بعد شكوى مصر.. تطور في قضية حكم مباراة الأرجنتين
رياضة
13.91%
03:48 | 2026-07-09
بعد شكوى مصر.. تطور في قضية حكم مباراة الأرجنتين
03:48 | 2026-07-09
لجنة المحتوى الهابط تتخذ إجراءات قانونية بحق المدعو جاسم العوادي
أمن
13.6%
05:34 | 2026-07-09
لجنة المحتوى الهابط تتخذ إجراءات قانونية بحق المدعو جاسم العوادي
05:34 | 2026-07-09
المزيد
أحدث الحلقات
الطريق الى الكأس
قراءة في ربع نهائي مونديال ٢٠٢٦ - الحلقة ١٩ | 2026
15:30 | 2026-07-09
الطريق الى الكأس
قراءة في ربع نهائي مونديال ٢٠٢٦ - الحلقة ١٩ | 2026
15:30 | 2026-07-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-09
Live Talk
الثقافة في العصر الرقمي - الحلقة ٦٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-09
Live Talk
الثقافة في العصر الرقمي - الحلقة ٦٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-09
ناس وناس
منطقة ابو دشير بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-09
ناس وناس
منطقة ابو دشير بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-09
مايك السومرية
الممثلة سوزان الصالحي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٦ | season 2
16:15 | 2026-07-08
مايك السومرية
الممثلة سوزان الصالحي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٦ | season 2
16:15 | 2026-07-08
عشرين
مكافحة الفساد .. حـ.رب الدبابات ومعركة المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٥ | الموسم 5
16:15 | 2026-07-07
عشرين
مكافحة الفساد .. حـ.رب الدبابات ومعركة المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٥ | الموسم 5
16:15 | 2026-07-07
صباحكم أحلى مع سلمى
واجبات مؤجلة 7-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-07
صباحكم أحلى مع سلمى
واجبات مؤجلة 7-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-07
طل الصباح
يمنى لو يسرى؟ 7-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-07
طل الصباح
يمنى لو يسرى؟ 7-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-07
الأكثر مشاهدة
الطريق الى الكأس
قراءة في ربع نهائي مونديال ٢٠٢٦ - الحلقة ١٩ | 2026
15:30 | 2026-07-09
الطريق الى الكأس
قراءة في ربع نهائي مونديال ٢٠٢٦ - الحلقة ١٩ | 2026
15:30 | 2026-07-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-09
Live Talk
الثقافة في العصر الرقمي - الحلقة ٦٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-09
Live Talk
الثقافة في العصر الرقمي - الحلقة ٦٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-09
ناس وناس
منطقة ابو دشير بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-09
ناس وناس
منطقة ابو دشير بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-09
مايك السومرية
الممثلة سوزان الصالحي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٦ | season 2
16:15 | 2026-07-08
مايك السومرية
الممثلة سوزان الصالحي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٦ | season 2
16:15 | 2026-07-08
عشرين
مكافحة الفساد .. حـ.رب الدبابات ومعركة المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٥ | الموسم 5
16:15 | 2026-07-07
عشرين
مكافحة الفساد .. حـ.رب الدبابات ومعركة المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٥ | الموسم 5
16:15 | 2026-07-07
صباحكم أحلى مع سلمى
واجبات مؤجلة 7-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-07
صباحكم أحلى مع سلمى
واجبات مؤجلة 7-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-07
طل الصباح
يمنى لو يسرى؟ 7-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-07
طل الصباح
يمنى لو يسرى؟ 7-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-07
اخترنا لك
الخطوط الجوية العراقية تتسلّم أول محرك احتياطي لطائرات Boeing 737 MAX
13:06 | 2026-07-10
النزاهة: الحبس الشديد بحقّ معاون مدير التسجيل العقاري بكركوك سابقاً لإضرارها بالمال العام
12:54 | 2026-07-10
حراك شعبي يلوّح بالتصعيد ويطالب بغداد بمقاضاة الكويت وضمان حقوق الصيادين
11:31 | 2026-07-10
الرافدين: تحقيق تسويات للجباية الإلكترونية تجاوزت 3.6 تريليون دينار
10:27 | 2026-07-10
قراءة بالمعطيات المثبتة في بيان مجلس القضاء الأعلى حول نور زهير والجميلي
09:57 | 2026-07-10
الاطاحة بالنشال المحترف"غانم السبع" في بغداد
09:46 | 2026-07-10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.