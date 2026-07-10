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الرافدين: تحقيق تسويات للجباية الإلكترونية تجاوزت 3.6 تريليون دينار
محليات
2026-07-10 | 10:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
93 شوهد
أعلن
مصرف الرافدين
، اليوم الجمعة، تحقيق تسويات للجباية الإلكترونية لصالح الدوائر الحكومية تجاوزت 3.6 تريليون دينار خلال الربع الثاني من عام 2026، مؤكداً أن ذلك يأتي ضمن دعم البرنامج الحكومي للتحول الرقمي وتطوير منظومة إدارة المالية العامة.
وقال المصرف في بيان، ورد لـ
السومرية نيوز
، إن “قيمة تسويات الجباية الإلكترونية لصالح الدوائر الحكومية بلغت 3,635,131,026,267 ديناراً عراقياً خلال الربع الثاني من عام 2026”، مبيناً أن “ذلك يعكس استمرار تنفيذ البرنامج الحكومي للتحول الرقمي وتطوير منظومة إدارة المالية العامة”.
وأضاف أن “عدد تسويات الجباية الإلكترونية المنفذة خلال الفترة بلغ 244,081 تسوية، بما يؤكد التوسع المتواصل في استخدام أنظمة التحصيل الإلكتروني وتعزيز كفاءة إدارة الإيرادات الحكومية”.
وأشار المصرف إلى أن “عدد الدوائر الحكومية المفعّلة لنظام الجباية الإلكترونية ارتفع إلى 2,739 دائرة خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ1,979 دائرة خلال الفترة نفسها من عام 2025”، لافتاً إلى أن “ذلك يعكس اتساع نطاق تطبيق النظام الإلكتروني وتسارع وتيرة التحول الرقمي في مؤسسات الدولة”
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