برلمانية تتهم إدارة كهرباء واسط بـ "الفساد المنظم" وتدعو هيئة النزاهة للتحقيق

وقالت لقمان في بيان تابعته ورد للسومرية نيوز إن "إدارة الفرع تحولت إلى "إقطاعية عائلية" تُدار بعقلية الاستحواذ، متهمةً القائمين عليها بمخالفة الضوابط القانونية الخاصة بالتعيين، والامتناع عن تنفيذ أوامر إدارية عليا، وإسناد مناصب إلى أشخاص تربطهم صلات قرابة بمدير الفرع".وأضافت أن "هناك "آلية ابتزاز ممنهجة" داخل الفرع، تتمثل باستقطاع نسبة 20% من السلف المالية المخصصة للجان التنفيذ والمقاولين قبل صرفها، معتبرة أن "ذلك يؤدي إلى استنزاف أموال المشاريع والإضرار بجودة التنفيذ".وأشارت إلى "وجود شبهات فساد في إدارة مشاريع فك الاختناقات الكهربائية، متهمةً مسؤولين في الفرع بإدارة المشاريع عبر "مكاتب وهمية" وإنجازها ورقيا فقط، فضلا عن استغلال آليات ومواد الدائرة لخدمة مشاريع خاصة".ودعت لقمان "الجهات الرقابية والقضائية إلى التدخل والتحقيق في الاتهامات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، إن ثبتت المخالفات".